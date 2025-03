Técnico sofre choque elétrico e morre durante montagem de som no Mané Garrincha

Bombeiros socorrem homem que sofreu descarga elétrica no Mané Garrincha - (crédito: CBMDF)

Um prestador de serviço, que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento no estádio Mané Garrincha, sofreu uma descarga elétrica e faleceu na tarde deste sábado (22/3). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado às 16h11 e chegou a socorrer o homem, mas ele não resistiu. O funcionário era Renato Pena do Carmo e tinha 32 anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Chegando ao local, os socorristas encontraram Renato inconsciente. Ao ser avaliado pelos socorristas, ficou constatado que se encontrava em parada cardiorrespiratória. Imediatamente, os militares iniciaram os protocolos de reanimação cardiopulmonar, porém após aproximadamente uma hora de manobras, a vítima não reagiu e seu óbito foi declarado pela médica do resgate aéreo do CBMDF. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) também foi acionada ao local.

A empresa que administra o estádio, divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Leia abaixo:

"A Arena 360 lamenta profundamente a confirmação do óbito de Renato Pena do Carmo (32), prestador de serviço que trabalhava como técnico de som na montagem de um evento em espaço alugado no estádio e sofreu um acidente neste sábado (22/3). A Arena 360 manifesta seus sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho neste momento de pesar".