Vídeo: dentista do DF é preso suspeito de estupros contra pacientes e funcionárias

Um cirurgião-dentista de 50 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (24/3). Danilo Sergio Carvalho Sousa é alvo de denúncias que incluem assédio sexual, abusos e ameaças contra pacientes e funcionárias da clínica onde ele trabalhava, no Shopping Conjunto Nacional.

As investigações, conduzidas pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), começaram em outubro do ano passado, quando uma mulher procurou os policiais para relatar uma situação de assédio sexual cometida pelo profissional contra ela durante uma consulta odontológica. Com o avanço das apurações, os agentes localizaram outras vítimas.

Eram diversas as formas de atuação do cirurgião-dentista, desde abusos disfarçados de tratamentos até armadilhas orquestradas após o expediente. Em depoimento, uma paciente contou que, ao fim da consulta, o autor desferiu dois tapas na região íntima dela, sem consentimento. Meses depois, em outro atendimento, o dentista a segurou pelo rosto à força, pressionou seu corpo contra o dela e tentou beijá-la no consultório. A vítima conseguiu escapar, mas ficou em estado de choque.

Abuso contra funcionárias

As trabalhadoras do próprio consultório não escaparam das condutas criminosas do suspeito. Uma delas relatou que o investigado a forçou a ficar no consultório após o expediente. Ao ficarem sozinhos, ele bloqueou a saída da mulher, a agarrou pelo pescoço e tentou beijá-la à força, descendo as mãos pelo corpo da vítima, segundo a Polícia Civil. Ainda de acordo com a polícia, após a tentativa frustrada de abuso, o suspeito tentou silenciá-la, oferecendo dinheiro.

Outra funcionária relatou que conviveu com os abusos do dentista por anos. Ela descreveu um ambiente de medo e assédio constante, com toques inapropriados, investidas agressivas e um padrão de comportamento no qual o agressor esperava estar sozinho para atacá-la. À polícia, a mulher contou que o dentista só parou de tentar beijá-la à força quando ela passou a gritar sempre que ele tentava tocá-la.

Histórico

A investigação revelou que o dentista já havia sido denunciado por estupro de uma paciente dentro do consultório, além de um caso de perseguição e violência doméstica contra uma ex-companheira. De acordo com a polícia, o homem se aproveitava da autoridade da profissão para atacar as vítimas. A reportagem entrou em contato com a defesa do dentista, que informou que irá se posicionar posteriormente.

A PCDF pede para que, caso alguém tenha informações sobre novos crimes cometidos pelo investigado ou tenha sido vítima, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone 197 ou dirija-se à 5ª DP, onde o sigilo das informações será garantido.