Homem ateia fogo na casa de ex-companheira nesta quarta-feira (2/4)

Um homem ateou fogo na casa se sua ex-companheira, na Ceilândia Sul, na tarde desta quarta-feira (2/4). A mulher, que morava com seus três filhos em um barraco na QNN 23 perdeu tudo. O autor do crime, de 38 anos, segue foragido.

Segundo a PMDF, a vítima disse que, mais cedo, o suspeito teria ido até o local de emprego da vítima, que trabalha na reciclagem, e ameaçado cometer o crime. Os militares realizavam patrulha pelas redondezas quando foram acionados por moradores próximos sobre as chamas. De acordo com o Soldado Domingues, do 8 Batalhão de Polícia Militar, os policiais removeram pessoas, incluindo idosos, crianças e animais de barracos próximos, enquanto impediam que o fogo se alastrasse.

O oitavo batalhão está em patrulha buscando o foragido. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II, em Ceilândia.

Aguarde mais informações