MDB DF realiza lançamento do Movimento de Base nas Cidades

O MDB do Distrito Federal deu a largada para o novo ciclo eleitoral com o lançamento da primeira edição do Movimento de Base nas Cidades, realizada em Ceilândia, neste sábado (5/4). O evento reuniu filiados, parlamentares e figuras do cenário político local e federal.

Idealizado pelo diretório regional do partido, sob a presidência do deputado distrital Wellington Luiz, que também preside a Câmara Legislativa e comanda a sigla no DF, o movimento pretende fortalecer a base partidária nos territórios, ampliar a conexão com a população e consolidar novas lideranças. “É um aquecimento para 2026, começando aqui por Ceilândia. O MDB, um dos maiores partidos do país, se reúne para abraçar os filiados, fortalecer o grupo e se preparar para a luta que virá”, afirmou o deputado.

Ele ainda classificou as próximas eleições como atípicas e desafiadoras, mas reafirmou a confiança no papel do MDB como força estruturante no DF.

O governador do DF, Ibaneis Rocha, foi uma das figuras mais aplaudidas no evento. Em seu discurso, relembrou o início da trajetória vitoriosa nas eleições de 2018, e fez projeções ambiciosas para o futuro. “Saímos daquela convenção na LBV com a convicção de que mudaríamos a história do DF e conseguimos. Agora, vamos fazer a campanha mais bela da história da capital. Vamos eleger bancadas fortes para sustentar nossa vice-governadora Celina Leão e mostrar à população tudo o que fizemos, em todas as áreas, do campo à cidade”, disse.

O chefe do Buriti também destacou a importância da união com outros partidos de centro-direita e reforçou o compromisso com o desenvolvimento do DF.

A vice-governadora Celina Leão, mesmo sendo de outro partido, o PP, esteve no evento e declarou apoio. “Eu sou do Progressista, mas não poderia deixar de vir. Trabalhei com dois governadores na vida: Ibaneis e Roriz e tenho orgulho disso. O Ibaneis trouxe esperança num momento em que a população estava descrente, cansada de governos preguiçosos. Com esse time que está sendo montado, tenho certeza que o senhor será o senador mais votado da história do DF”, afirmou.

O deputado federal Rafael Prudente também participou do encontro e destacou a força da militância do MDB. “Faltou espaço para todo mundo. Na próxima, tem que ser no Abadião. Esse é um momento de união, de construção e de divulgação do legado do nosso governador. Vamos à luta eleger a maior bancada da história e fazer justiça ao que foi feito no DF nos últimos anos”, disse, ao dar boas-vindas aos novos filiados.

Entre os nomes que ingressaram no partido durante o evento estão a ex-deputada distrital Sandra Faraj, o administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, o pastor Wesley e o ex-deputado Cândido Teles. A chegada destes, foi celebrada a renovação do partido e da ampliação de sua presença nas cidades.