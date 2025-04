Novo consignado: DF lidera com média de R$ 9,8 mil em empréstimos

O Distrito Federal é a unidade federativa com a maior média de valor nos empréstimos concedidos no novo consignado do Crédito do Trabalhador, iniciativa que visa oferecer condições mais vantajosas para quem tem carteira assinada por meio da Carteira de Trabalho Digital. Entre 21 de março, data de lançamento da modalidade, e 3 de abril, foram negociados 11,4 mil contratos na capital do país.

O Crédito do Trabalhador se destaca por apresentar taxas de juros mais baixas, resultado de uma maior competitividade entre as instituições financeiras que oferecem o serviço. O total emprestado no DF ultrapassa R$ 112 milhões, com um valor médio por empréstimo de R$ 9.809,75. As condições de pagamento também são um atrativo, com parcelas médias fixadas em R$ 489,45 e um prazo médio de quitação de 20 meses. O valor médio dos empréstimos concedidos em todo país por meio da nova modalidade é de R$ 6,2 mil.

Desde o lançamento, R$ 3,3 bilhões já foram liberados em empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada no Brasil. Foram 532.743 contratos, com um valor médio de R$ 6.209,65. As parcelas médias ficaram em R$ 350,46, com um prazo médio de pagamento de 18 meses. O país tem mais de 47 milhões de trabalhadores assalariados com carteira assinada, público-alvo da nova modalidade de crédito.

Apesar das vantagens do novo consignado, o Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela iniciativa, enfatiza a necessidade de cautela no momento da contratação. A recomendação é que os trabalhadores aguardem 24 horas após a consulta na Carteira de Trabalho Digital para receberem todas as propostas de instituições financeiras.