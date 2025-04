Feminicida que deixou corpo de mulher em área de mata irá para a Papuda

O assassino confesso de Marcela Rocha Alencar, 31 anos, permanecerá preso até o julgamento. A decisão da Justiça foi proferida em audiência de custódia realizada ontem. Renato Carlos de Souza Pereira, 39 anos, deve ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda. Ele foi preso no último sábado, por força de mandado de prisão preventiva.

Na noite de sexta-feira, policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) detiveram o autor, que confessou o crime. A delegacia representou ao Judiciário pela prisão do homem, mas o juiz do plantão entendeu que não se tratava de "caso urgentíssimo" e adiou a análise do pedido para a tarde de sábado. Dessa forma, o suspeito foi liberado na sexta e preso novamente no sábado, quando o mandado foi emitido.

Em depoimento, o homem contou que manteve relações sexuais com a vítima antes de matá-la. Ele disse que os dois bebiam juntos quando decidiram ir à região dos pinheiros. Segundo o autor, houve um desentendimento e a mulher teria tentado enforcá-lo. No entanto, familiares da vítima alegam que Marcela tinha deficiência intelectual. "Conversar com ela era a mesma coisa do que conversar com uma criança. Ela tinha a mentalidade de alguém de 5 anos", contou a mãe adotiva da vítima, Iracema Ferreira, de 64 anos.

O corpo de Marcela foi encontrado na manhã de sexta-feira, em uma área de mata, na quadra 32 do Paranoá, envolto em um cobertor e com sinais de estrangulamento. Relatos de moradores da região levaram a polícia a Renato Carlos. (DD)