Horto Agroflorestal do Guará deve ser transferido para construção de hospital

A Rede de Hortos Agroflorestais Medicinais Biodinâmicos (Rhamb) do Guará será transferido devido à construção do Hospital Clínico Ortopédico. O espaço é voltado para o cultivo de plantas alimentícias não convencionais (Pancs) e medicinais. Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ainda não há previsão de retirada do Horto.

O espaço fica na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2, onde também funciona o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD) da região. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), o local contribui para o bem-estar físico e mental da população, por meio da integração com a natureza e a saúde.

Mesmo assim, não houve comunicação prévia e oficial a respeito da transferência do Horto para a construção do hospital, segundo uma servidora pública da UBS 2 que preferiu não se identificar. "Foi uma grande conquista. Os servidores e a comunidade empenharam grande esforço para implantar esse Horto. E agora que começou a dar as primeiras colheitas, precisamos retirá-lo. Gera um clima de frustração", desabafou.

A servidora informou que a Gerência de Serviços de Atenção Primária N° 2 do Guará oficializou um memorando, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), afirmando que a equipe da UBS recebeu a visita de pessoas que se identificaram como trabalhadores da construção do Hospital Clínico Ortopédico e demarcaram o local. “Essa visita foi inesperada e não recebemos qualquer notificação sobre o assunto", disse.



De acordo com ela, a Diretoria Administrativa SES/SRSCS/DA constatou por meio de documento via SEI que, de fato, foram realizadas demarcações na cerca da unidade e em áreas internas sem qualquer autorização prévia. "O documento informa que não houve notificação oficial sobre a intervenção, o cronograma das ações e, muito menos, as eventuais mudanças nas delimitações territoriais previamente estabelecidas", relatou a servidora.

"Encaminhamos mais um documento pedindo informações sobre a transferência do Horto e a Novacap respondeu que 'a remoção integral da cerca, que atualmente delimita a UBS, é necessária para a execução do Contrato de Empreitada de Obra de Engenharia D.E n° 117/2024 - DJ/NOVACAP, celebrado entre a NOVACAP e o CONSORCIO HCO'", afirmou.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que não há previsão de retirada do Horto Agroflorestal Medicinal Biodinâmico Sucupira. “Há um projeto de adequação do terreno da Unidade Básica de Saúde, tendo em vista a necessária adequação para a construção do Hospital Clínico Ortopédico”, afirmou a pasta. A SES- DF salientou que o projeto prevê um aumento do Horto, garantindo a manutenção das mudas e do processo terapêutico proposto. Questionada sobre a falta de comunicação com os responsáveis pelo Horto, a SES-DF não se pronunciou.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho