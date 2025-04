Feijoada beneficente em prol de necessitados neste domingo (27/4)

O Centro Espírita Assistencial Nossa Senhora da Glória (Ceansg) retoma sua tradicional feijoada beneficente no domingo, 27 de abril, embalada pelo grupo Samba Dog. O evento, realizado pelo menos uma vez por ano, estava suspenso desde 2020, quando houve a pandemia de covid-19. O valor arrecadado será destinado à compra de produtos para cestas básicas doadas a famílias carentes e à preservação do espaço religioso.

"O principal objetivo desta ação é arrecadar fundos para melhorias na infraestrutura do nosso terreiro, promovendo mais conforto e bem-estar aos nossos médiuns, consulentes e assistentes. Investir em nosso espaço é investir em quem nele busca auxílio, orientação e paz. Nossa feijoada, preparada há muitos anos com dedicação e carinho por um dos nossos dirigentes, o querido Pai Gilberto, é mais do que uma refeição. É um elo entre a tradição, a espiritualidade e a cultura popular", destaca o presidente administrativo da instituição, Luis Henrique.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A feijoada será servida na sede da instituição, localizada na quadra 911 Norte, na via W4, ao lado da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), das 12h às 16h. Os ingressos custam R$ 45 (buffet à vontade + sobremesa) e estão à venda na plataforma Sympla.

O grupo religioso iniciou as atividades na capital em 1965, sendo, assim, o centro de umbanda mais antigo em funcionamento no Distrito Federal.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso

Saiba Mais Webstories Tarot como aliado da saúde mental

Tarot como aliado da saúde mental Brasil Marcha dos povos originários destaca protagonismo indígena na preservação da natureza

Marcha dos povos originários destaca protagonismo indígena na preservação da natureza Política STF decide que aposentados do INSS não devolverão valores da ‘revisão da vida toda’