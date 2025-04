Promotora defende educação digital e regulação das redes para proteger crianças

A necessidade da responsabilização de envolvidos em crimes digitais, assim como orientar os pais sobre o uso de tecnologias pelas crianças foram temas discutidos no Podcast do Correio, na terça-feira (15/4).

Em entrevista aos jornalistas Mariana Niederauer e Pedro Grigori, do Correio Braziliense, Karina Rocha, promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), defendeu a regulação das redes sociais e destacou a necessidade de mais formas de controle do acesso à internet pelos menores de idade. Confira a entrevista:

Como o Ministério Público tem atuado para conseguir punir as pessoas relacionadas a esses casos?

O Ministério Público tem uma atuação protetiva e também na responsabilização em relação aqueles que praticaram crimes no âmbito digital. Esse é um tema atual, mas não é recente. A partir do momento em que a criança ou o adolescente é inserido nesse meio, não se sabe como eles irão reagir. Porque eles podem ser vítimas, mas também podem ser autores. O caso da Sarah nos coloca dentro de um princípio da responsabilidade do Estado, sociedade e da família. Temos que pensar sobre a perspectiva de responsabilizar vários atores.

Atualmente, qual é a maior dificuldade quando se discute a responsabilização desses crimes?

A maior dificuldade é o quanto a gente pode pensar de responsabilização parental e responsabilização do Estado. Quanto a família vitimada pode se voltar contra o Estado. Há uma necessidade de aprofundar a investigação nesses casos. Além dessa dificuldade na responsabilização, que é muito necessária, a educação digital para fins de proteção é muito mais que só discutir a responsabilização. Por vezes, os pais só entregam o aparelho para o filho sem oferecer um preparo. É necessário que haja uma divulgação ampla para educar digitalmente os pais. Eles também precisam dessa preparação.

Quais são os pontos de atenção para os pais ao permitirem que os filhos acessem o ambiente digital?

Como promotora de Justiça, minha maior preocupação é que a criança e o adolescente tenham um direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Hoje, a convivência comunitária é realizada no meio digital. Portanto, os pais precisam compreender o exercício desse direito à convivência comunitária digital, é necessário que eles percebam que esse ambiente não é seguro. Acredito que o acesso a plataformas tem que ter uma idade mínima para acesso. Nós precisamos caminhar em termos de regulação no Brasil para isso. Temos que trazer para esse contexto a mentalidade dos pais conheceram os amigos dos filhos, a gente só vai descobrir sobre as amizades se você começar a mexer no celular do seu filho.

A senhora vê mais processos que chegam ao MP de crimes digitais também contra minorias?

Há esse recorte, sim. Existe uma falsa ideia da segurança, que estou atuando no meio digital e não estou deixando marcas. População minoritária, como mulheres, crianças, adolescentes, indígenas, população em situação de rua e população LGBTQ são alvo com mais frequência. Isso é gerado por essa falsa impressão de segurança. Eu até comento com os meus alunos: "Sabe aquele nude que você manda par o seu coleguinha? A gente consegue recuperar tudo". Costumo comentar com os meus alunos que tudo que foi enviado pode ser recuperado, mesmo que seja apagado. Quando esse aparelho vai para a perícia, na polícia, tudo consegue ser recuperado. Não é porque você apagou que não há registros.

Em qual momento a promotoria percebeu o aumento desses casos de crimes virtuais?

A pandemia foi o ponto-chave para que tudo se potencializasse ainda mais. Fomos inseridos no mundo digital de forma muito rápida e sem preparação. Todo o processo educacional migrou para o mundo digital. O uso das plataformas digitais estava muito ligado a uma conversa ou outra, casos isolados. Quando nós fomos inseridos nesse convívio totalmente digital, também tivemos um grande adoecimento na parte de saúde mental.

