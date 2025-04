Horários no feriadão: saiba como funcionarão os serviços de saúde

Serviços de Saúde em horários diferentes nesse Feriadão. - (crédito: Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Durante os feriados da Páscoa e o Aniversário de Brasília, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal irá utilizar um esquema especial de funcionamento. Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, no plantão 24h, incluindo o Samu, as UPAs e hospitais regionais.

Confira o esquema de cada especialidade:

VACINAÇÃO – Não haverá vacinação de quinta (17/4) a segunda-feira (21/4). Volta à normalidade na terça (22/4).

UBSs – A rede de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) fica fechada durante todo o feriado de Páscoa e no aniversário de Brasília, abrindo em horário normal na terça-feira (22/4).

AMBULATÓRIOS E POLICLÍNICAS – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem de quinta (17/4) a segunda-feira (21/4).

HEMOCENTRO – Na sexta (18/4) e na segunda (21/4), não haverá atendimento. Na quinta-feira (17/4) e no sábado (19/4), o atendimento será normal, das 7h15 às 18h. O Hemocentro não abre aos domingos.

SAÚDE BUCAL – A assistência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) será interrompida na quinta (17/4), retornando ao atendimento normal na terça-feira (22/4).



A urgência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona em plantão 24h durante a Semana Santa, a do Hospital Regional do Gama (HRG) funciona das 19h às 1h na quinta (17/4), sexta (18/4) e segunda-feira (21/4).

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Caps AD III funcionam 24h. Já os Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) não abrem no feriado. Para atendimentos emergenciais em psiquiatria, as referências são o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) e o HBDF.

FARMÁCIAS DE ALTO CUSTO – As unidades do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, estará fechado na quinta (17/4), sexta (18/4), domingo (20/4) e segunda (21/4). O atendimento retorna na terça às 8h.