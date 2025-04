Joelhos a postos para a Maratona de Brasília, em 20 e 21 de abril

O ortopedista e médico do esporte Darlan Malba, especialista em joelho e dor do Hospital Sírio libanês-DF, é o entrevistado do CB.Saúde de hoje. - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press. )

Com a Maratona de Brasília marcada para domingo (20/4) e segunda-feira (21/4), o CB Saúde, parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, conversou nesta quinta-feira (17/4) com o ortopedista Darlan Malba, especialista em joelho e medicina esportiva do Hospital Sírio-Libanês. Ele alertou sobre os riscos de lesões, a importância do fortalecimento muscular e deu dicas para corredores iniciantes e experientes. Confira os principais trechos da entrevista concedida às jornalistas Sibele Negromonte e Carmen Souza.

A Maratona de Brasília já é tradição. Quais os principais cuidados com os joelhos?

Brasília é beneficiada por ser uma cidade plana que facilita muito a prática da corrida. Mas é uma atividade de alto impacto, de impacto repetitivo, então precisamos preparar. O joelho, o tornozelo, o quadril - tudo sofre. Por isso sempre digo: fortalecimento muscular é fundamental para dividir esse impacto.

Muita gente acha que basta calçar um tênis e sair correndo...

A corrida é democrática. É fácil de iniciar, você não precisa de material caro, de um local específico. Mas não é tão simples assim. As pessoas às vezes acham que é só colocar o tênis e sair correndo, mas precisamos de preparação. Porque a corrida é um esporte de impacto repetitivo, então tem que preparar o corpo.

Quais são os sinais de que o corpo está pedindo para parar durante a prova?

A dor é nosso alarme. Se está sentindo dor, um cansaço excessivo, se a vista não está muito boa... É hora de dar uma respirada. Principalmente para quem está começando agora, esses participantes recreativos de primeira viagem. Quem já está acostumado, que já treina para 10km, 21km, esses geralmente já conhecem melhor os limites.

Quanto tempo de preparo é necessário para uma meia-maratona?

Quando falamos de meia maratona e maratona, já são preparações a longo prazo. Principalmente para quem está iniciando. As pessoas geralmente começam com 5km, 10km, e depois vão subindo. Mas para uma maratona? Precisa de pelo menos seis meses a um ano. E tem que ter assessoria, um preparo multidisciplinar. Não é só o ortopedista, mas o educador físico para corrigir a biomecânica, o fisioterapeuta...

Pessoas com artrose podem correr?

Costumo dizer que não contraindico nada para o paciente. Todo mundo tem sua chance. Geralmente levamos primeiro para atividades de menos impacto, como bicicleta, natação, hidroginástica. Mas se a pessoa se preparar bem, fortalecer a musculatura e não sentir dor... Pode correr. O importante é fazer com saúde.

O que fazer nos últimos dias antes da maratona?

É importante pensar na alimentação, na hidratação, no sono. Porque a performance não depende só do treino. Um treino pesado 72 horas antes? Não recomendo. Melhor descansar, fazer alongamentos leves, deixar o corpo se recuperar para chegar bem no dia.

Quais são os benefícios psicológicos da corrida?

Hoje em dia qualquer médico vai dizer isso: psiquiatra, neurologista... A atividade física é base para tudo. Melhora autoestima, o sono, o humor. Tem estudos mostrando que para depressão leve, a corrida pode ter efeito parecido com antidepressivo. Porque mexe com endorfina, serotonina. É um remédio natural, sem contra-indicações.

Criança, adolescente: há contraindicação? A partir de que idade já dá para correr?

Não existe uma idade exata. Crianças em crescimento rápido devem evitar impactos repetitivos. Atletas juvenis precisam de fortalecimento específico para minimizar riscos. Tudo deve ser acompanhado por profissionais.

Como o joelho e outras articulações são afetados no CrossFit?

Não é o esporte em si, mas a execução errada que causa lesões. O CrossFit é excelente para mobilidade geral, mas requer orientação rigorosa nos movimentos. Um bom professor faz toda diferença.

É necessário tomar suplementos na preparação?

Só atletas de alta performance precisam. Para recreativos, alimentação balanceada e hidratação são suficientes. Creatina e proteína só em casos específicos, com acompanhamento.

Como distinguir dor 'boa' (pós-treino) da dor lesiva?

Dor de progressão muscular é difusa e melhora em 48h. Dor lesiva é aguda, persistente e localizada. Se persistir por mais de 72h ou limitar movimentos, deve ser investigada. Na dúvida, sempre consultar um profissional.

Caminhada vigorosa substitui a corrida?

Sim, especialmente para iniciantes ou para quem tem limitações. Mantém ganhos cardiovasculares com 60% menos impacto nas articulações. É excelente opção.

Estudo diz que o excesso de corrida é tão ruim quanto o sedentarismo...

Como qualquer atividade, o exagero traz problemas. Impacto repetitivo em excesso pode levar a lesões articulares. O equilíbrio entre treino e descanso é fundamental.