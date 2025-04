OAB/DF lamenta a morte do Papa Francisco: "Incansável defensor do diálogo'

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) emitiram uma nota de pesar pela morte do Papa Francisco, ocorrida nessa segunda-feira (21/4). "Papa Francisco será lembrado não apenas como líder espiritual de milhões de católicos ao redor do mundo, mas também como um incansável defensor dos direitos humanos, da justiça social, da dignidade da pessoa humana e do diálogo inter-religioso".

A entidade ressalta que, durante seu pontificado, Papa Francisco abriu caminhos de escuta e aproximação entre diferentes tradições de fé, reafirmando valores essenciais à convivência civilizada e à construção de pontes entre culturas, religiões e povos.

O texto reforça ainda que "suas palavras e gestos ecoaram como um chamado universal à responsabilidade moral, à promoção da paz e à defesa incondicional da dignidade humana — princípios que também orientam a advocacia na preservação do Estado Democrático de Direito".

Ao finalizar o pronunciamento, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam com a Igreja Católica no Brasil, com os fiéis da Arquidiocese de Brasília e com todos aqueles que, independentemente de crença, reconhecem no Papa Francisco um exemplo de humildade, firmeza e compromisso ético com a humanidade. "Que sua memória inspire, de forma perene, a luta pela liberdade religiosa, pela tolerância, pelo respeito à diversidade e pela justiça social"

Pedido pela paz

No domingo (20/4), o papa Francisco apareceu na varanda da basílica de São Pedro no Vaticano e desejou uma "Feliz Páscoa" aos milhares de fiéis reunidos no Vaticano para celebrar a ressurreição de Cristo.

O pontífice também refletiu sobre paz e pediu desarmamento em todo mundo. "Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento", disse.