Casal assassinado no Gama: vídeo mostra suspeito sendo "resgatado" por Hilux

Casal foi encontrado morto em caminhonet no Gama - (crédito: Material cedido ao Correio)

Câmeras de segurança de uma via registraram o momento em que um homem suspeito de envolvimento no assassinato de um casal no Gama é “resgatado” por uma Hilux branca. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21/1), na Ponte Alta Norte, e os corpos das vítimas foram encontrados dentro de uma Hilux prata.

Nas imagens, registradas por volta das 4h20, a caminhonete prata aparece estacionada em frente a um comércio, em uma calçada. Em seguida, a Hilux branca passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Neste momento, um homem e uma mulher descem do carro branco. O condutor da Hilux prata também desce do veículo e os três conversam e, em seguida, o motorista do carro prata entra na caminhonete branca e os três fogem. Veja vídeo.

As vítimas, um homem de aproximadamente 40 anos, e uma mulher de cerca de 20 anos, foram abandonadas no local. As polícias Civil e Militar estão em diligências para encontrar os responsáveis pelo duplo homicídio.

As circunstâncias do duplo homicídio são investigadas pela polícia e as identidades das vítimas não foram divulgadas até a última atualização dessa reportagem.

Até o momento, a motivação do crime é desconhecida e os investigadores estão analisando evidências e depoimentos para esclarecer os fatos. A ocorrência está em andamento e as autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato.