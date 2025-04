Execução de casal começou após briga em festa em Ceilândia; entenda a dinâmica

Os disparos que atingiram e mataram o casal de amigos Walisson Matheus Fagundes, 27 anos, e Thais Cristinnie Lopes, 24, foram efetuados durante uma festa na QNN 6/8 de Ceilândia, na madrugada desta segunda-feira (21/4). As vítimas foram encontradas mortas dentro de uma Hilux prata, na Ponte Alta Norte do Gama. O Correio apurou os detalhes do crime, que foi consequência de uma confusão em um bar da M Norte.

Thais e Walisson estavam na companhia do namorado de Thais, Matheus Fernandes Macedo, no bar Kariok, na M Norte. Nesse estabelecimento, Matheus teria iniciado uma discussão com um homem identificado como Vinícius Rocha Umbelino. Após a briga, Vinícius deixou o local em um Fiat Palio com um amigo, Antônio Marcos Sampaio Dias.

Decidido a se vingar, Matheus saiu logo depois em uma Hilux prata com Thais e Walisson e seguiu até outro evento, onde Vinícius teria ido, na QNN 6/8. Na entrequadra, a informação é de que Matheus e Vinícius iniciaram uma troca de tiros. Os disparos teriam acertado Thais e Walisson, que morreram na hora. Vinícius e Antônio também foram alvejados e, segundo o Correio apurou, os dois estão no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) sob escolta policial.

Desova

A polícia tenta descobrir a motivação da discussão que terminou com as duas pessoas mortas. Matheus, que não ficou ferido, conduziu a Hilux com os corpos até uma rua da Ponte Alta Norte do Gama. Por volta de 4h20 da madrugada de segunda-feira (21/4), câmeras de segurança registraram a chegada de uma Hilux branca ao local.

Nas imagens colhidas pela polícia, o veículo passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Nesse momento, um homem e uma mulher descem do carro branco. Matheus também desce do veículo e os três conversam. Em seguida, Matheus entra na caminhonete branca e foge.

No começo da tarde, uma operação conjunta entre o 8º e o 9º Batalhão da PMDF e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na detenção de uma mulher e de um homem, suspeitos de envolvimento no caso. A mulher, Isabella Cristina Mendonça, é dona da Hilux branca e alegou à polícia que há três meses vendeu seus dados pessoais, como “laranja”, para que o veículo fosse colocado em nome dela, e não tinha qualquer participação no fato. A 20ª e 23ª Delegacias (Gama e P Sul) investigam o caso.