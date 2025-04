Dupla envolvida em tiroteio que deixou dois mortos é presa; um está foragido

Dois homens envolvidos no tiroteio que deixou dois jovens mortos a tiros foram presos pela polícia. As vítimas, Walisson Matheus Fagundes, 27 anos, e Thais Cristinnie Lopes, 24, foram encontrados sem vida dentro de uma Hilux prata, na Ponte Alta Norte do Gama, na madrugada desta segunda-feira (21/4). Um terceiro rapaz, identificado como Matheus Fernandes Macedo, é considerado foragido.

Os detidos são Vinícius Rocha Umbelino e Antônio Marcos Sampaio Dias. O Correio apurou que, antes do crime, Thais e Walisson estavam na companhia do namorado de Thais, Matheus Fernandes Macedo, no bar Kariok, na M Norte. Nesse estabelecimento, Matheus teria iniciado uma discussão com Vinícius. Após a briga, Vinícius deixou o local em um Fiat Palio junto a um amigo, Antônio Marcos Sampaio Dias.

Decidido a se vingar, Matheus saiu logo depois em uma Hilux prata com Thais e Walisson e seguiu até outro evento onde Vinícius teria ido, na QNN 6/8. Na entrequadra, a informação é de que Matheus e Vinícius iniciaram uma troca de tiros. Os disparos teriam acertado Thais e Walisson, que morreram na hora.

De acordo com o delegado-adjunto da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul), Petter Ranquetat, Vinícius e Antônio foram socorridos ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) com ferimentos causados por disparos de arma de fogo e, após serem identificados, receberam voz de prisão em flagrante pela participação direta no confronto armado.

Desova



Matheus conduziu a Hilux com corpos até uma rua da Ponte Alta Norte do Gama. Câmeras de segurança registraram, por volta de 4h20 da madrugada de ontem, a chegada de uma segunda Hilux, branca, no local.

Nas imagens colhidas pela polícia, a Hilux branca passa reto na rua, faz a volta, retorna e estaciona em frente à Hilux prata. Neste momento, um homem e uma mulher descem do carro branco. Matheus também desce do veículo e os três conversam. Em seguida, Matheus entra na caminhonete branca e foge.

Segundo o delegado, Matheus é considerado foragido. “Ainda conforme apurações, um terceiro ferido que não participava diretamente da troca de tiros, acabou atingido ao tentar intermediar uma reconciliação entre os envolvidos, após um desentendimento ocorrido anteriormente em um bar”, informou.

No começo da tarde, uma operação conjunta entre o 8º e 9ª Batalhão e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) resultou na detenção de uma mulher e um homem suspeitos de envolvimento no caso. A mulher, Isabella Cristina Mendonça, é dona da Hilux branca e alegou à polícia que não teve qualquer participação no fato.

Os dois presos que seguem no hospital foram autuados por homicídio qualificado (duas vezes) e tentativa de homicídio. Os mesmos já possuem antecedentes criminais por disparo de arma de fogo em via pública, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico de substancias entorpecentes. As investigações seguem em curso para localizar o suspeito foragido e esclarecer a possível relação dos envolvidos com facções criminosas.

A Polícia Civil do DF reforça o apelo para que testemunhas ou cidadãos que possuam informações relevantes contribuam de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197.