Morador de Águas Claras é preso com arma e munições após ameaçar trabalhadores

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ameaçar funcionários de um prédio residencial em Águas Claras, na tarde desta terça-feira (22/4). A Polícia Militar do DF foi acionada via COPOM e a equipes do GTOP 37 chegaram ao local para realizar a apreensão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A abordagem foi feita após denúncia de que o morador estaria fazendo ameaças dentro do condomínio onde reside. O suspeito foi identificado e abordado. Com ele, os policiais encontraram uma pistola Glock calibre 9mm, 154 munições intactas, três carregadores e um coldre.

Todo o material foi apreendido, e o homem foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.