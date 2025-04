Veja onde encontrar Nirsevimabe, medicamento contra bronquite grave

O Nirsevimabe é um anticorpo que fornece proteção sem ter necessidade de ativação do sistema imunológico - (crédito: Fotos: Ualisson Noronha/Agência Saúde-DF)

A Secretária de Saúde (SES-DF) ampliou os locais de aplicação do medicamento Nirsevimabe, usado na prevenção de infecções graves causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável por casos de bronquiolite e pneumonia em bebês.

O público-alvo do medicamento são recém-nascidos prematuros, com idade gestacional entre 32 semanas e 36 semanas e 6 dias, nascidos a partir de 1º de outubro de 2024. Pacientes recém-nascidos internados em UTI neonatal e unidades de cuidados intermediários da rede pública, que atenderem ao critério de elegibilidade, receberão o Nirsevimabe durante a internação hospitalar, mediante prescrição médica padronizada.

Se a criança internada fizer parte do público-alvo e não receber o imunizante antes da alta na maternidade, os pais deverão buscar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência levando consigo a caderneta da criança. No local, será realizada a avaliação dos critérios de prescrição do imunizante.

Prevenção

No DF, o medicamento está sendo aplicado antes do pico de sazonalidade das infecções respiratórias em bebês. Com isso, espera-se reduzir as complicações e internações, impactando diretamente na ocupação de leitos de UTI neonatal.

Onde levar o bebê para tomar a medicação

- Hospital da Criança de Brasília

Atende moradores da Asa Norte, Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, Lago Sul, Varjão, Cruzeiro, Asa Sul e Noroeste

Local: Ambulatório Bloco 1

Terças, das 7h às 12h, e sextas, das 14h às 17h

- Hospital Regional do Guará

Atende moradores do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Riacho Fundo, Estrutural, SIA e Guará

Local: Sala 10 da Policlínica

Terças, das 13h às 22h; quintas, das 13h às 18h; e sextas, das 7h às 12h

- Hospital Regional do Gama

Atende moradores do Gama, Santa Maria e Ride (Cristalina, Luziânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso)

Local: Policlínica do Gama, Bloco D, Consultorio 01

Segundas, quartas e quintas, das 8h às 18h

- Hospital da Região Leste

Atende moradores do Paranoá, Itapo, São Sebastião, Jardim Botânico e Ride (Unaí, Buritis, Cabeceira Grande)

Local: Sala de enfermagem da Policlínica Paranoá

Terças, quartas e quintas: 8h às 18h

- Hospital Regional de Taguatinga

Atende moradores de Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Arniqueira, Recanto das Emas , Samambaia e Ride (Abadiânia, Alexânia, Corumbá, Pirenópolis, Santo Antônio do Descoberto)

Local: Ambulatório

Datas – Segundas e quartas, das 8h às 17h

- Hospital Regional de Planaltina

Atende moradores de Planaltina, Fercal, Sobradinho e Ride (Planaltina de Goiás, Vila Boa, Cabeceiras, Água Fria e Formosa)

Local: Policlínica de Planaltina

Quartas e sextas, das 8h às 11h30

- Hospital Regional de Ceilândia

Atende moradores de Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Brazlândia e Ride (Águas Lindas, Padre Bernardo, Mimoso e Cocalzinho)

Local:Sala 14 do Ambulatório 1

Segundas, quintas e sábados, das 8h às 18h

- Hospital Regional de Sobradinho

Atende moradores de Planaltina, Fercal, Sobradinho e Ride (Planaltina de Goiás, Vila Boa, Cabeceiras, Água Fria e Formosa)

Local: Policlínica de Sobradinho

Terças e quintas, das 14h às 17h30

