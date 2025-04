Sesi Lab apresentará a exposição "Energia, Sou Watt?" até setembro

Por Marcelo Thompson Flores*

O SESI Lab apresenta a exposição interativa Energia, Sou Watt?, a partir de 6 de maio, na sede do museu de arte, ciência e tecnologia, em Brasília. Especialistas e representantes da sociedade civil guiarão os visitantes para que assumam o papel de tomar decisões sobre o futuro energético e aprendam mais sobre o nosso papel no enfrentamento das mudanças climáticas.

Ao longo de 10 estações, equipadas com dispositivos interativos, cada visitante terá a responsabilidade de controlar o acesso à energia, uso de matérias-primas renováveis e armazenamento de energia de uma cidade, estado ou país, equilibrando demandas sociais, econômicas e ambientais.

A superintendente de Cultura do Serviço Social da Indústria (SESI), Cláudia Ramalho, destacou a importância da transição energética: “Em 2025, o tema que guia as experiências do SESI Lab é ‘Energia e Transição Energética’, um assunto urgente e essencial para enfrentar as mudanças climáticas. A transição energética está no centro das discussões científicas e movimenta empresas, universidades e governos ao redor do mundo”, completa Ramalho.

O jogo imersivo da exposição Energia, Sou Watt? traz um vídeo explicativo, onde é apresentado um desafio real em que o participante escolhe uma entre três políticas públicas, com pontos fortes e fracos sobre cada uma. O objetivo é definir estratégias energéticas que garantam a descarbonização até 2050, como previsto no acordo climático assinado por diversos países em 2015, em Paris.

Serviço:

Exposição Energia, Sou Watt?

Período: de 6 de maio de 2025 a 7 de setembro de 2025.

Local: SESI Lab, ao lado da rodoviária do Plano Piloto, Brasília (DF).

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti