COP30: Brasília busca soluções para o agro em tempos de crise climática

A capital federal será palco da primeira edição dos Diálogos pelo Clima, série de eventos da Embrapa sobre segurança alimentar e sustentabilidade frente às mudanças climáticas. O encontro, parte da programação pré-COP da Embrapa e da Jornada pelo Clima, busca ampliar o debate sobre o tema. A COP30, evento global, será em Belém, em novembro.

O encontro em Brasília vai ocorrer na sede da Embrapa, das 8h30 às 17h da próxima quarta-feira, e reunirá especialistas e autoridades de governo, setor produtivo, pesquisa e sociedade civil. Entre os conferencistas, destacam-se nomes como o Campeão de Alto Nível do Clima, Dan Ioschpe, o enviado especial para Agricultura na COP30, Roberto Rodrigues, e a presidente da Embrapa, Silvia Massruhá.

A iniciativa Diálogos pelo Clima terá desdobramentos em todos os biomas brasileiros ao longo de 2025. O objetivo é discutir soluções para os desafios locais da agricultura diante das mudanças climáticas. As inscrições podem ser feitas no site da Embrapa.

Programação

Brasília (lançamento) — 7 de maio

Cuiabá (Cerrado) — 26 de maio

Corumbá (Pantanal) — 12 de junho

Manaus (Amazônia) — 2 de julho

Porto Alegre (Pampa) — 6 de agosto

Fortaleza (Caatinga) — 17 de setembro

São Paulo (Mata Atlântica) — 8 de outubro

Homenagem aos enfermeiros

Mostra na Câmara dos Deputados presta homenagem à enfermagem (foto: Carolina Antunes/Divulgação)

Como parte das celebrações da Semana da Enfermagem, de 12 a 20 de maio, a Câmara dos Deputados sedia a exposição O Sistema Cofen/Conselhos de Enfermagem mostra a sua grandeza. A mostra do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) destaca a atuação dos diretórios regionais no enfrentamento à pandemia de covid-19, com um painel de 100m com imagens e depoimentos. A iniciativa busca valorizar a importância da enfermagem e suas lutas, como a regulamentação da jornada de 30 horas e a aprovação da PEC 19. A exposição está aberta ao público até sexta-feira da semana que vem, no hall da taquigrafia.

Arquitetura sustentável

Arquiteto Shigeru Ban participa de aula magna na Faculdade de Arquitetura da UnB (foto: Cecilia Fonseca/Esp.CB/D.A Press)

Os alunos de arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) vivenciaram um momento histórico na tarde de quarta-feira (30/4). Shigeru Ban, arquiteto japonês de renome internacional e vencedor do Prêmio Pritzker 2014, falou durante uma hora e meia sobre obras inovadoras, com foco na sustentabilidade e no atendimento a refugiados. "O desenho pelo computador conecta a mente, mas o desenho à mão conecta ao coração", disse Ban, que é reconhecido na comunidade acadêmica por utilizar papel, madeira e materiais recicláveis em seus trabalhos.

Demanda por iluminação

Quem acompanhou a última reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Plano Piloto percebeu que a melhoria na iluminação pública é uma das principais demandas dos moradores tanto da Asa Sul quanto da Asa Norte. Representantes das quadras SQS 107, SQS 108, SQS 415, SQN 403, SQN 404, SQN 405, SQN 415 e SQN 416 citaram que lâmpadas apagadas contribuem para o aumento da sensação de insegurança. Estacionamento irregular dentro das quadras do Plano, aumento da população de rua, roubos e furtos foram outras reclamações apresentadas, de uma forma geral, em toda a região.

R$ 28,3 milhões

É o valor bloqueado pela 25ª Vara Cível de Brasília das contas e bens da empresa Laser Fast Depilação Ltda. e G Fast Investimentos Ltda. A rede especializada em depilação a laser encerrou as atividades repentinamente, prejudicando os consumidores. Ao analisar ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o juiz Júlio Roberto dos Reis também estabeleceu medidas cautelares para proteger esses clientes. São mais de 37 mil reclamações de consumidores, que ficaram sem os serviços contratados e não receberam reembolso pelos valores pagos antecipadamente.