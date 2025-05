GDF expande instalação de fossas sépticas biodigestoras em Sobradinho

O sistema contribui para a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições sanitárias no campo. - (crédito: Divulgação/Emater-DF)

Por Marcelo Thompson Flores*

O Governo do Distrito Federal, por meio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), instalará 67 fossas sépticas biodigestoras em propriedades na zona rural de Sobradinho. O sistema biodigestor é uma alternativa ecológica para tratar o esgoto em locais sem acesso à rede pública.

Para receber o equipamento, os interessados devem estar cadastrados na Emater-DF, residir na área rural e realizar alguma atividade produtiva nas propriedades. Os produtores que disponibilizam suas mercadorias para os programas de compras governamentais terão preferência.

O presidente da Emater-DF, Cleison Duval, destacou a importância do projeto: “A instalação dessas fossas biodigestoras é um investimento na saúde das famílias rurais e na qualidade dos alimentos que chegam à mesa do consumidor. Garantir saneamento no campo é promover o desenvolvimento sustentável no Distrito Federal”.

