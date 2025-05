Estudante da UnB retorna a Brasília e diz que viajou em busca de emprego

Desaparecida há seis dias no Distrito Federal, a ganense Fati Uthman Suleman, 25 anos, - (crédito: Material cedido ao CB)

Por meio de nota à imprensa, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a estudante ganesa da Universidade de Brasília (UnB), Fati Uthman Suleman, 25 anos, foi encontrada no Paraná e está em boas condições de saúde.

Segundo a corporação, a jovem estava no município de Umuarama/PR e foi encontrada pela Polícia Militar do Estado do Paraná. Na manhã deste domingo (4/5) ela chegou ao Distrito Federal e foi até a 2a Delegacia de Polícia (Asa Norte).

Em conversa com os policiais, Fati esclareceu que viajou para o Paraná em busca de oportunidades de emprego, mas que teria sido aconselhada por conhecidos e amigos ganeses, que trabalham na cidade vizinha de Umuarama, Cruzeiro do Oeste/PR, a voltar e continuar os estudos.

Esclarecimento

Inicialmente, a Universidade de Brasília (UnB) afirmou em nota que Fati teria sido encontrada em São Paulo, mas nem a instituição e nem a polícia tinham conseguido contato com a moça ainda.

A estudante ganense Fati Uthman Suleman, 25 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (27/4). Ela desapareceu após sair do apartamento onde mora, na Colina — complexo de moradia estudantil localizado na Asa Norte —, para ir a um supermercado, na Quadra 408.