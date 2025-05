Ação pela web busca agilizar melhorias para a iluminação do DF

*Por Nathália Queiroz

Os moradores do Distrito Federal contam com um canal online para apontar lugares da região com iluminação pública precária. A campanha Falta Luz Aqui é uma iniciativa do deputado distrital Fábio Felix (PSOL), que disponibilizou um formulário — que pode ser acessado clicando aqui —para a população indicar onde há necessidade de instalação de postes ou substituição de lâmpadas. Com dez dias de campanha, já foram registradas 137 reclamações.

“O Distrito Federal enfrenta um problema histórico de precariedade da iluminação pública. Muito além de conforto visual, iluminação adequada é segurança para a população, sobretudo para as mulheres e grupos vulneráveis”, declara o deputado distrital. De acordo com ele, as áreas com problemas assim como o tipo de falha serão mapeados com a ação.

Para enviar uma reclamação, basta preencher o formulário informado o nome, telefone, e-mail do reclamante, além do endereço onde se constatou a necessidade de reparo ou substituição e um ponto de referência. De ser relatado, também, o problema identificado e, se possível, enviar fotos, vídeos e outras detalhes que possam contribuir para compreende o grau da eventual deficiência.