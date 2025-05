Celina Leão ganha apoio para eleição em encontro de empresários

Governador Ibaneis (E) e vice-governadora Celina discursaram no evento do empresário Paulo Octávio (D) - (crédito: Lide/ Divulgação)

O almoço-debate promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide-DF), nesta terça-feira (6/5), teve fortes indícios de que foi dada a largada para a corrida eleitoral de 2026 na capital federal. O evento teve como palestrante o senador Ciro Nogueira (PP-PI), copresidente da União Progressista — federação recém-formada entre os partidos Progressistas (PP) e União Brasil. Ele considerou que deve haver um alinhamento entre o grupo de centro-direita e os partidos que integram a base do governador Ibaneis Rocha (MDB). Dessa forma, em sua opinião, isso ajudará a eleger a vice-governadora Celina Leão (PP) como chefe do Executivo do DF no ano que vem.

"Precisamos furar um pouco dessa bolha de Brasília, dessa polarização absurda em que o país se encontra, e falar dos desafios que pensamos principalmente para 2026. Além disso, realmente, devemos discutir o processo eleitoral, ver o que podemos aproveitar neste ano do Congresso Nacional e apresentar as propostas que realmente possam ajudar o nosso país a crescer", acrescentou.

Sobre Celina Leão, pré-candidata da União Progressista, o senador ressaltou que: "Ela está fazendo um grande trabalho ao lado do governador Ibaneis, tem experiência e diversos serviços prestados à cidade. Tenho certeza de que será uma grande governadora".

A vice-governadora destacou a relevância política do encontro. "Foi uma oportunidade do Ciro (Nogueira) compartilhar um pouco do que ele pensa sobre o Brasil. Ele nos ajudou na última eleição e tenho certeza de que, nesta legislatura, onde eu sou a candidata, não será diferente", afirmou.

Celina lembrou que tem uma visão de governo mais liberal e voltada ao incentivo empresarial. "Nós temos uma postura, realmente, de incentivar o empresariado, de diminuir impostos, de geração de emprego, de renda, de trazer investimentos para o Distrito Federal. O meu perfil é de um estado realmente efetivo, que gasta seus recursos dentro da normalidade, não um estado inchado", explicou.

Já o chefe do Burti, Ibaneis, relembrou a aliança construída com a vice-governadora desde as eleições de 2018 e também reafirmou que ela é seu nome natural para a sucessão. "Esperamos governar o Distrito Federal ainda por muitos anos, com Celina assumindo o governo em abril do ano que vem e galgando, aí, uma eleição. Será um processo bastante disputado, mas, pela transformação que fizemos no DF ao longo dos últimos seis anos, tenho certeza de que o eleitor vai saber compreender", declarou. "É hora da centro-direita se reunir", acrescentou o governador.

Participação

Por outro lado, o empresário Paulo Octávio, anfitrião do evento, presidente do PSD-DF e ex-vice-governador, destacou a importância da federação criada. "A criação da União Progressista vem numa hora muito importante da política brasileira. São partidos enormes, com o maior número de deputados da Câmara Federal, além de senadores, prefeitos e vereadores. Essa federação pode decidir a eleição do ano que vem, em vários níveis, não só a federal, mas nos estados também", disse.

Para ele, o país precisa de menos Estado e mais participação do setor produtivo. "Nós estamos um pouco omissos. É importante que o setor produtivo apresente um projeto para o Brasil, não para os partidos, não para os candidatos, mas para o Brasil. Os empresários têm que se manifestar e mostrar que são a locomotiva do Brasil. Na minha visão, está faltando muito uma participação mais ativa de quem trabalha, gera empregos, que paga impostos", destacou Paulo Octávio.