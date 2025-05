Trânsito será alterado devido à programação cultural neste fim de semana

Agentes do Detran-DF irão realizar algumas mudanças no trânsito devido a eventos culturais no fim de semana. - (crédito: Agência Brasília)

Neste sábado (10/5), em razão do Tour Histórias e do Festival RPB, que serão realizados no complexo Arena BRB Mané Garrincha, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará o controle de tráfego nas imediações do local. A partir das 15h, as equipes vão atuar em pontos fixos e fazendo o patrulhamento para garantir a fluidez do tráfego, auxiliar a travessia de pedestres e coibir infrações.

Show de sábado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães dmanda alterações no trânsito a partir desta sexta (foto: Imagens: Detran-DF)

Na via N1 e na via de contorno do Estádio Nacional de Brasília (ENB), os agentes implantarão sinalização para a travessia de pedestres e para impedir estacionamento irregular. Também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores. Na via N2, na altura da rotatória de acesso à via contorno ENB, será delimitada uma área de embarque para veículos de transporte de passageiros por aplicativo. Na entrada principal de automação da Arena BRB será sinalizada uma área para táxis.

Eixo Monumental

Em Samambaia, as intervenções começarão às 7h de sábado (foto: Imagens: Detran-DF)

Por causa do show Toquinho & Demônios da Garoa — De Adoniran a Vinícius, no sábado (10/5), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, já nesta sexta (9/5), às 23h59, o Detran-DF implantará sinalização nas vias de ligação S1/N1 e N1/S1, em frente ao Centro de Convenções, para impedir o estacionamento de veículos ao longo do meio-fio.

Samambaia

Funn Festival também exigirá interferência de agentes do Detran-DF na área do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (foto: Imagens: Detran-DF)

No sábado (10/5), a partir das 9h, o Conselho Tutelar de Samambaia Norte, localizado na QS 409, promoverá atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Às 7h, os agentes do Detran-DF farão o isolamento do perímetro do evento, em frente ao Conselho Tutelar. As equipes da fiscalização de trânsito atuarão nas imediações para garantir a fluidez e a segurança viária.

Parque da Cidade

Em razão do Funn Festival, que se realiza desta sexta-feira a domingo (11/5), no Estacionamento nº 2 do Parque da Cidade, o Detran-DF fará sinalização nas imediações do local e atuará no controle do tráfego. Os agentes vão auxiliar na travessia de pedestres e coibir infrações para garantir a fluidez e a segurança viária.

Área no Parque da Cidade terá faixa exclusiva para desembarque de passageiros (foto: Imagens: Detran-DF)

Durante esses dias, as ações de trânsito serão realizadas a partir das 8h. As equipes do Detran-DF farão a sinalização da faixa de desaceleração da entrada e da saída de veículos dos estacionamentos nº 1 e nº 2. Os agentes vão sinalizar a faixa central de divisão de fluxo de veículos em frente ao estacionamento n° 2 e também as faixas de pedestres nas proximidades do Pavilhão de Exposições.

Em frente ao Pavilhão de Exposições será sinalizada uma área exclusiva para desembarque de passageiros. Nas imediações haverá áreas destinadas para veículos de transporte de passageiros e táxis. Durante o evento, também serão utilizados painéis eletrônicos de mensagens para orientar os condutores e os pedestres.

*Com informações da Agência Brasília