Domingo (11/05) de Dia das Mães será quente e com muitas nuvens no DF

O dia das mães em Brasília será agradável. Com o tempo muito similar ao do último sábado (10/5), o domingo (11) pode ter os termômetros na casa dos 28 °C, mas as nuvens amenizam o calor. A mínima registrada foi de 18°C durante a madrugada.

O clima deste domingo convida as famílias a aproveitarem o Dia das Mães ao ar livre. Mas é bom ficar atento à umidade, que deve variar entre 90% e 40% ao longo do dia. Se for praticar atividades físicas ou passar mais tempo em áreas externas, mantenha-se bem hidratado. E não se esqueça do protetor solar — mesmo com nuvens, os raios solares continuam fortes e podem causar queimaduras.

A próxima segunda (12) tem previsão para seguir na mesma toada, com temperaturas entre os 18 °C e 28 °C e umidade variando entre 90% e 40%. A partir de terça o tempo deve ficar esfriar, com as mínimas entre 15 °C e 16 °C e as máximas entre 25 °C e 26 °C.