Operação Sossego faz 180 abordagens e 80 testes de bafômetros em Águas Claras

Na noite dessa terça-feira (13/5), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou mais uma edição da Operação Sossego em Águas Claras. A equipe de fiscalização abordou 180 condutores.

Durante a blitz, os agentes realizaram 80 testes de etilômetro e flagraram cinco condutores dirigindo sob a influência de álcool. As equipes de fiscalização autuaram, ainda, 15 motoristas por pilotar motocicletas com o escapamento irregular, quatro com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e 20 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram seis veículos ao depósito.

Durante as abordagens realizadas na operação, os agentes flagraram 10 condutores inabilitados, e a maioria deles realizava o serviço de entrega de mercadorias. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo sem ter habilitação é uma infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 880,41 e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

A Operação Sossego é uma iniciativa do Detran-DF e tem objetivo de retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. Além disso, visa garantir a segurança viária a partir da fiscalização das condições dos veículos e dos motociclistas.

*Com informações do Detran-DF