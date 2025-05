Brasilienses correm atrás da sorte em fim de semana milionário nas loterias

A sorte está lançada para os apostadores brasileiros neste fim de semana. Os números do concurso 2.864 da Mega-Sena serão sorteados neste sábado (17/5), a partir das 20h, e o prêmio acumulado está estimado em R$ 68 milhões. No último concurso, realizado na quinta (15/5), ninguém acertou as seis dezenas: 05, 23, 32, 34, 47 e 56, o que aumentou as expectativas dos apostadores para o próximo sorteio.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5. Para apostas on-line, é necessário ser maior de 18 anos, criar um cadastro no site das Loterias Caixa e ter cartão de crédito para o pagamento.

Modalidades

Além da Mega-Sena, a Lotofácil realiza sorteios de segunda a sábado, sempre às 20h. No concurso 3392, realizado na quinta-feira (15/5), cinco apostas acertaram as 15 dezenas e levaram R$ 279.057,52 cada. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1,8 milhão. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3.

A modalidade da Quina também está acumulada. O último sorteio, realizado na quinta-feira (15/5), não teve ganhadores na faixa principal, e o prêmio estimado para o concurso desta sexta-feira (16/5) é de R$ 1,4 milhão. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, com jogos a partir de R$ 2,50.

Apostadores

Os brasilienses foram às ruas em busca das premiações. Maria do Carmo, 70 anos, aposentada, compartilhou que aposta a 20 anos e não vai desistir enquanto não vencer. “Sempre jogo e ganho um pouquinho, mas eu quero o grande prêmio. Preciso vencer pois quero ajudar minha família e cuidar da saúde”, afirmou ao Correio.

O motorista João Evangelista, 53, joga semanalmente mas contou que tem os pés no chão caso vença o prêmio. “Se ganhar, penso em ter uma moradia melhor e viver mais tranquilo. Depois faço outros planejamentos com calma”, ressaltou.

