Conheça as ginastas de Sobradinho que competirão na Bulgária

Por Marcelo Thompson Flores—Seis ginastas brasilienses de Sobradinho, com idades entre 9 e 15 anos, participarão de um torneio internacional de ginástica acrobática na Bulgária entre os dias 27 de maio e 2 de junho. As atletas vão disputar em trios e em duas categorias o pódio do Burgas International Acro Cup.

O time é composto pelas estudantes Amanda Ferreira, Maitê Guimarães, Maria Luíza Landim, Maria Eduarda Lima, Milena Sales e Bianca Fernandes e estarão acompanhadas na viagem por duas treinadoras.

Para a treinadora Márcia Janete Colognese, o torneio é uma boa oportunidade. “É um campeonato importante, em um país que tem muita relevância na ginástica. Para nós,, será uma grande experiência, estaremos ao lado dos melhores, porque ali também é uma etapa para a Copa do Mundo de ginástica”, explica a treinadora.

As meninas são alunas do Centro de Iniciação Desportiva (CID) de Sobradinho, projeto da Secretaria de Educação (SEEDF). O CID de ginástica acrobática atende a mais de 200 estudantes de 6 a 16 anos. As inscrições são abertas em fevereiro e em julho, no retorno das aulas, conforme o calendário da rede pública. Para participar, pais e responsáveis devem procurar as professoras no ginásio e efetuar a inscrição. As aulas serão ministradas em turno matutino e vespertino.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Endereços e contato

Os atendimentos acontecem nos períodos da manhã e tarde, via telefone. Para inscrição, é necessário apresentar a declaração de escolaridade expedida pela unidade escolar do estudante.

Brazlândia – Área nº 05, Setor Tradicional. Telefone: (61) 3901-3683

Ceilândia – QNM 14, Área Especial, Ceilândia Norte. Telefone: (61) 3901-6646



Gama – EQ 17/27, Área Especial, Setor Oeste. Telefone: (61) 3901-8093

Guará – QE 38, Área Especial D, Guará II. Telefone: (61) 3901-6657

Núcleo Bandeirante – Av. Contorno, A/E 06, lotes H/N. Telefone: (61) 3901-4337

Paranoá – DF 250, KM 03, Região dos Lagos, Sítio Rosas. Telefone: (61) 3901-7552

Planaltina – Setor Educacional, lotes C/D. Telefone: (61) 3901-4472

Plano Piloto/ Cruzeiro – SEPN 511, Bloco C, Ed. Bittar II, Asa Norte. Telefone: (61) 3901-8150

Rec. Das Emas – Quadra 203, lote 32, Avenida Recanto das Emas. Telefone: (61) 3901-1549

Samambaia – QS 104, conj. 05, lote 01, loja 01, Samambaia Sul. Telefone: (61) 3901-7944

Santa Maria – EQ 215/315, Área Especial, CAIC, Santa Maria Norte. Telefone: (61) 3901-6593

S. Sebastião – Quadra 05, Conj. A, Área Especial, CAIC UNESCO. Telefone: (61) 3901-8343

Sobradinho – Quadra 4, Área Especial 4, Sobradinho. Telefone: (61) 3901-4094

Taguatinga – QSD 11, Lotes 05/07/09 – Edifício Eldorado, Taguatinga Sul. Telefone: (61) 3901-8046