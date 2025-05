Saúde lança cartão de crise para pacientes psiquiátricos atendidos pelo Caps

O cartão vai apresentar dados importantes do paciente - (crédito: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde-DF)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai gerar um cartão de crise para que pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tenham um atendimento mais ágil, seguro e eficaz em situações de crise psíquica.

De acordo com a pasta, profissionais de saúde vão utilizar uma ferramenta on-line para produzir um cartão impresso que vai reunir dados importantes para o manejo da crise, como nome, contato da pessoa e do serviço de saúde de referência, medicamentos em uso e contraindicados.

O documento será gerado de forma padronizada e impresso diretamente na ferramenta, garantindo praticidade e uniformidade no uso em todos os Caps. A adesão de cada paciente, segundo a SES-DF, é voluntária.

A subsecretária de Saúde Mental da SES-DF, Fernanda Falcomer, ressaltou que, com o apoio do cartão, o paciente, quando em crise, pode comunicar, a quem lhe der assistência, suas especificidades e preferências. Segundo ela, o cartão de crise é uma estratégia de cuidado que amplia a autonomia do paciente.

O cartão pode ser visto, exibido ou entregue à pessoa que der o suporte, seja amigo, familiar ou profissional de saúde, de acordo com a assistente social da Gerência de Normalização e Apoio de Saúde Mental, Jamila Zgiet.

A iniciativa da Subsecretaria de Saúde Mental, em parceria com a Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação em Saúde da SES-DF, faz alusão ao Mês da Luta Antimanicomial, comemorado em maio.



*Com informações da SES-DF