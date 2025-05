A gripe aviária pode ser transmitida para os seres humanos?

A suspeita de gripe aviária no Zoológico de Brasília acende a preocupação não somente com o plantel de animais do Distrito Federal, como também com a saúde humana. O Governo do Distrito Federal determinou o fechamento do do zoo após duas aves — um pombo e um irerê — serem encontradas mortas nas dependências do parque.

Segundo o governo, amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para análise de possíveis casos de gripe aviária.



Contaminação de humanos

O que muita gente se pergunta é se a gripe aviária contamina os seres humanos. De acordo o informativo divulgado pelo Minitério da Agricultura, a infecção de humanos é rara, mas acontece. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram notificados mais de 880 casos em humanos no mundo desde 2003, mas nenhum deles no Brasil.

Para pegar a doença, a pessoa precisa ter exposição a secreções, aerossóis ou fezes de aves infectadas. Pessoas sem uso de equipamento de proteção individual, com contato próximo ou prolongado com aves infectadas ou locais contaminados por aves infectadas podem estar em maior risco de infecção pelo vírus da gripe aviária.

Em nota divulgada na Agência Brasília, a Secretaria de Agricultura do DF informou que a gripe aviária não é transmitida por meio da ingestão de aves ou ovos cozidos, mesmo quando provenientes de áreas afetadas. A transmissão do vírus ocorre apenas por contato direto com aves vivas infectadas, sendo o risco de infecção humana considerado baixo.