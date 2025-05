Projeto capacita mulheres e promove sustentabilidade no DF

Por Nathália Queiroz

Em um esforço para unir sustentabilidade e inclusão social, o Projeto Fios da Vida, promovido pela Cia do Lacre — Associação Artesanal Moda e Tradição, tem sido esperança na vida de mulheres em regiões administrativas do Distrito Federal, e vai além da simples capacitação de jovens e adultas para aprender habilidades manuais como crochê, costura e bordado. É também um caminho de transformação social.

O "Fios da Vida" é conhecido por reutilizar materiais que seriam descartados e transformar em arte, e visa, principalmente, oferecer oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade, onde a falta de capacitação e com acesso limitado a chances no mercado de trabalho são problemas sociais presentes, como no Riacho Fundo I e Recanto das Emas. Atualmente, cerca de 150 mulheres e jovens são diretamente beneficiadas com o projeto.

Para além das técnicas artesanais, o projeto também aborda temas, como empreendedorismo, educação financeira e cuidados pessoais. Além disso, o papel da mulher na sociedade é discutido para capacitar as alunas a desenvolver atitudes empreendedoras e melhorar a renda familiar.

Sustentabilidade

Diante de um cenário marcado pelo desperdício, a fundadora Francisca Rosa Martins Macedo enxergou no que muitos chamam de lixo uma chance de transformação. por meio da reutilização de materiais descartáveis, como os lacres de latas de alumínio, a iniciativa não só contribui para a redução de resíduos e da poluição, como também impulsiona a economia circular e dá novo significado ao que seria jogado fora.













Cia do Lacre

Fundada em 1997, a Cia do Lacre é uma associação que une artesanato, moda e tradição. Desde o início, a idealizadora tem reunido pessoas com o propósito de ensinar técnicas artesanais — como o crochê feito com lacres de alumínio — e transformar vidas por meio da arte.

A companhia também oferece cursos voltados a famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de transmitir conhecimento, estimular habilidades e promover a geração de renda de forma criativa e sustentável.

Serviço

As oficinas do Projeto Fios da Vida são realizadas na Paróquia São Miguel Arcanjo, localizada no Riacho Fundo 1, próximo ao batalhão da Polícia Militar.

Horários das oficinas

Aulas de Costura: Terça e Quinta-feira. Manhã: 08h30 às 11h30. Tarde: 14h às 17h.

Aulas de Bordado: Quinta e sexta-feira. Manhã: 08h30 às 11h30. Tarde: 14h às 17h.

Aulas de Crochê no Lacre: Quinta e sexta-feira. Manhã: 08h30 às 11h30. Tarde: 14h às 17h.