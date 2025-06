Professores de centro de ensino em Taguatinga tem 90% de adesão à greve

A greve dos professores da rede pública do Distrito Federal, iniciada nesta segunda-feira (2/6), teve forte adesão no Centro de Ensino Médio Asa Branca (CEMAB), em Taguatinga. Segundo o diretor da escola, André Luiz Correa, cerca de 90% dos docentes aderiram à paralisação. Ainda assim, o colégio permaneceu aberto e recebeu os alunos que compareceram.

“A greve teve adesão parcial, embora com um percentual alto de adesão, mais ou menos uns 90%”, explicou o diretor ao Correio. De acordo com o professor, uma reunião foi realizada com todos os professores para organizar o funcionamento da escola e comunicar os estudantes sobre quais turmas teriam aulas.

Correa afirmou que apoia o movimento por melhorias salariais. “Eu apoio o movimento dos professores, afinal sou professor também e precisamos lutar por nossos direitos”, enfatizou.

A escola segue com as portas abertas, mas com funcionamento limitado. “Os alunos que chegarem e o professor estiver aqui estão tendo a aula.”, explicou o gestor. Segundo ele, a grade está operando com 10% das atividades, tanto no turno matutino quanto no vespertino.



























A equipe do Correio segue acompanhando o impacto da paralisação nas demais escolas da rede pública do DF.