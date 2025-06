Escola Setor Leste amanhece vazia em primeiro dia de greve

Oprimeiro dia de greve afetou significativamente os alunos do Centro de Ensino Médio Setor Leste, na Asa Sul. A escola, que conta com mais de mil alunos por ano, amanheceu praticamente vazia por conta da paralisação dos professores da rede pública do Distrito Federal.

Segundo uma aluna do 3º ano do Ensino Médio, que preferiu não se identificar, mesmo que alguns professores não tenham aderido à greve, a escola está praticamente parada. "Hoje mesmo eu só tenho uma aula, vim pra não levar falta e acabar me prejudicando mais ainda", explicou.

Ela esclarece que a situação é delicada por envolver os direitos dos profissionais, mas que os alunos acabam saindo ainda mais prejudicados, principalmente os que estão concluindo o ciclo escolar e que se preparam para os vestibulares. "A gente entende a gravidade da situação mas ficamos preocupados com nosso futuro, as provas estão chegando e nós ficamos sem aula", lamentou.

Os profissionais entraram em greve em nome da campanha salarial e reivindicação de 19,8% de reajuste, além da reestruturação do plano de carreira, com diminuição do tempo para chegar ao topo da tabela salarial. Os professores reivindicam ainda o dobro do percentual de titulação atualmente aplicado para professores com especialização, mestrado e doutorado. Hoje, os percentuais são, respectivamente, de 5%, 10% e 15% sobre o vencimento básico. A reivindicação é que os percentuais sejam atualizados para 10%, 20% e 30%.