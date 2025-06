Lago Sul e Planaltina terão desligamento de energia nesta quarta (4)

Nesta quarta-feira (4/6), das 10h às 16h, a companhia Neoenergia realizará serviços na rede elétrica do Lago Sul e de Planaltina, causando a interrupção de energia para a segurança das equipes que realizam os trabalhos.

No Lago Sul, a manutenção ocorre na SHIS QL 10, Conjunto 6. Já em Planaltina o serviço será no Núcleo Córrego do Arrozal, Km 16, Lote 148. Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

