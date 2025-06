'Vai de Graça' terá 72 novas opções de viagens e itinerários no DF

Após ultrapassar 12,5 milhões de acessos, o programa Vai de Graça, que garante transporte público gratuito aos domingos e feriados no DF, será ampliado a partir do próximo fim de semana (8/6). A novidade inclui novas linhas, mais viagens e itinerário estendido aos sábados em alguns casos.

Ao todo, serão 72 novas opções de viagens em diversas regiões administrativas, com destaque para a criação da linha 073.6, que atenderá moradores do Park Way e Vargem Bonita, com oito viagens, aos domingos e feriados, em trajeto circular operado pela empresa Pioneira.

Os moradores de São Sebastião também foram beneficiados com novos quatro horários de viagens noturnas. A partir de segunda-feira (9/6), a linha 147.2, terá dois novos horários saindo da Estação de São Sebastião (17h36 e 20h36) e dois, do Terminal Asa Sul (19h06 e 22h06).

Além da nova linha, outras três já existentes passarão a operar também aos sábados e domingos: 784.2, 3314 e 3315. A linha 784.2, que faz o percurso entre Capoeira do Bálsamo e a Avenida Paranoá, no Paranoá, fará 12 viagens aos sábados e 12 aos domingos.

A linha 3314, saindo do Terminal BRT Santa Maria, terá 10 viagens por dia, beneficiando moradores do Total Ville e do Condomínio Porto Rico. E a linha 3315, que sai do Terminal BRT Santa Maria, também terá 10 viagens por dia.

Confira os horários de cada linha

073.6 – Park Way (Quadras 14 a 25) / Vargem Bonita – circular

Domingos e feriados

Saindo da Quadra 14 ao Lado da Estação Park Way do BRT

Horários: 7h10, 8h50, 10h30, 12h10, 13h50, 15h30, 17h10 e 19h

Empresa Pioneira

784.2 – Capoeira do Bálsamo / Avenida Paranoá – circular

Sábados e domingos

Saindo da Estação do Paranoá

Horários: 5h30, 6h40, 7h50, 9h, 10h10, 11h20, 12h30, 13h40, 14h50, 16h, 17h10 e 18h20

Linha circular 3314 – Terminal de Integração de Santa Maria/AV. Alagados (QR 100/Condomínio Porto Rico/Av. Santa Maria/Total Ville)

Sábados e domingos

Saindo do Terminal de Integração do BRT de Santa Maria

Horários: 6h40, 8h, 9h20, 10h40, 12h, 13h20, 14h40, 16h, 17h20 e 18h40

Linha circular 3315 – Terminal de Integração de Santa Maria/Total Ville/Av. Santa Maria/Condomínio Porto Rico/Av. Alagados (QR 100)

Sábados e domingos

Saindo do Terminal de Integração do BRT de Santa Maria

Horários: 6h40, 8h, 9h20, 10h40, 12h, 13h20, 14h40, 16h, 17h20 e 18h40

Linha 147.2 – São Sebastião (Residencial do Bosque)/W 3 Sul (Ponte JK)

Dias úteis, a partir do dia 9 de junho

Saindo da Estação de São Sebastião

Horários: 17h36 (novo), 18h21, 18h51, 19h21, 19h51, 20h21, 20h36 (novo), 20h51, 21h10, 21h30 e 22h

Saindo do Terminal Asa Sul (TAS)

Horários: 18h51, 19h06 (novo), 19h21, 19h51, 20h21, 20h51, 21h21, 21h51 22h06 (novo), 22h21, 22h40, 23h e 23h30