Correio Braziliense e clube FM celebram os 67 anos de Taguatinga

O dia do taguatinguense amanheceu mais animado. Completando 67 anos, Taguatinga recebeu uma ação especial do Correio em parceria com a rádio Clube FM. Nela, os moradores puderam ganhar brindes e ler a edição especial do Aqui DF.

Realizada no coração da cidade, a Blitz da clube premiou algumas pessoas que participaram da ação. Uma delas foi Luca Souza, de 27 anos. Após acertar o desafio das garrafas, foi sorteado com um fone novo. "Vim aqui só para passear e vou voltar pra casa com um fone", disse.

Após acertar o desafio das garrafas, Luca Souza foi sorteado com um fone novo. (foto: Mariana Campos)

Sobre a praça do relógio, ele comenta. "Senti muita falta de passear aqui". Luca afirma que a reinauguração vai devolver o lazer para a cidade. Esperançoso, acredita que o futuro da cidade seja ainda mais próspero. "Com certeza muitas melhorias ainda vão ser feitas. Os moradores merecem isso", completou.

Ainda em clima de festa, os moradores receberam a inauguração da Praça do Relógio, ponto característico para a região. Moradora de Taguatinga há oito anos, Geni Alves, de 42 anos, se alegrou ao presenciar mais um aniversário da cidade. "Eu amo a cidade. Consigo encontrar tudo que quero aqui. Não pretendo morar em outro lugar", declarou. Geni Alves, de 42 anos se alegrou em presenciar mais um aniversário da cidade. (foto: Mariana Campos)

O administrador de Taguatinga, Renato Andrade, destacou a importância da cidade. "Não tem como alguém ir para o Plano Piloto ou para Ceilândia sem passar por Taguatinga", afirmou.

Andrade ainda dá um recado para os moradores. "O futuro ainda reserva muita coisa boa para a cidade". Segundos o administrador, a cidade está preparada para receber diversos equipamentos para a população. "Estamos já em fase de licitação para construir um campo de futebol aqmericano e outros locais para atender à população", completou.

O administrador de Taguatinga Renato Andrade, destacou a importância de Taguatinga. (foto: Mariana Campos)