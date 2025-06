Marcola faz exame no Hospital de Base sob forte esquema de segurança

Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, foi conduzido, na manhã desta quinta-feira (5/6), ao Hospital de Base, em Brasília, para a realização de um exame de ressonância magnética no joelho. Um forte esquema de segurança da Polícia Penal Federal e da Polícia Militar foi montado para o comboio.

Diversas viaturas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), do Bope cercaram a unidade de saúde. Um helicóptero da PM deu apoio à mega operação. Na recepção da unidade de saúde e nos arredores da unidade de saúde a reação das pessoas foi de preocupação.

O líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) está preso na Penitenciária Federal em Brasília. Bruno Ferullo, advogado de defesa de Marcola, afirmou que o exame foi previamente solicitado pelo médico ortopedista com o objetivo de avaliar quadro clínico que demanda acompanhamento especializado.

“Trata-se de medida de cunho estritamente médico, conforme orientação profissional, após uma torção no joelho quando realizava atividade física. A defesa permanece à disposição para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários”, informou o advogado.

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) confirmou a ida do chefe do PCC ao Base e informou que o procedimento ocorre anualmente. “Por se tratar de um preso federal, a operação foi conduzida com protocolo especial de segurança e isolamento, sob responsabilidade das autoridades competentes.”

De acordo com o instituto, o atendimento foi feito dentro do cronograma habitual do hospital, sem qualquer impacto na rotina assistencial. “Apesar do aparato de segurança ter chamado a atenção de pacientes e acompanhantes, o funcionamento da unidade seguiu normalmente, com o atendimento ao público preservado”, garantiu.

Marcelo Thompson Flores*, estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes