Orquestra leva repertório do PAS a estudantes da rede pública

A Orquestra Filarmônica de Brasília realiza, na quarta-feira (11/6), o Concertos das Escolas, especialmente voltado para alunos do ensino médio da rede pública do Distrito Federal. A proposta é aproximar os estudantes da música de concerto, com foco nas obras exigidas nas provas do Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (UnB).

Com regência do maestro Thiago Francis, solo de Calebe Alves (violoncelo) e participação dos cantores Aida Kellen (soprano) e Daniel Menezes (tenor), o concerto será apresentado em duas sessões, às 9h30 e às 14h30, no Museu Nacional da República. Entre as obras que compõem o programa estão Pequena Fuga em Sol Menor, de J.S. Bach; Batuque, de Alberto Nepomuceno; a ária Habanera, da ópera Carmen, de Georges Bizet; e o Concerto para Violoncelo em Dó Maior – 1º movimento, de Joseph Haydn, com solo de Calebe Alves.

“Mais do que apresentar um repertório, queremos despertar o interesse dos estudantes pela música clássica e criar um momento de encantamento. Essa vivência contribui para o aprendizado, amplia o repertório cultural e mostra que a música orquestral pode ser acessível e transformadora”, destaca o maestro Thiago Francis.

Para as escolas públicas interessadas em participar serão fornecidos transporte e lanche. Informações de agendamento das escolas via telefone: (61) 99695-1332.