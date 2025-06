Vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos termina neste sábado (14/6)

Jovens de 15 a 19 anos tem até sábado (14/6) para se vacinar contra o Papilomavírus Humano (HPV) antes de o imunizante voltar a ser oferecido exclusivamente para crianças e jovens de 9 a 14 anos. Desde março, a Secretaria de Saúde (SES-DF) adotou a estratégia de ampliar o público-alvo da vacina, de dose única, com o objetivo de aumentar a cobertura e incluir quem perdeu a oportunidade quando mais novo.

No DF, mais de 100 pontos de vacinação oferecem o imunizante. Para ser atendido nos postos, basta comparecer com o documento de identidade e cartão de vacinação.

Papilomavírus Humano

O HPV é um vírus capaz de infectar tanto a pele quanto a mucosa oral, genital e anal. Embora a principal forma de transmissão da infecção sexualmente transmissível (IST) seja por via sexual, com penetração desprotegida, o contágio também pode ocorrer pelo contato direto entre os órgãos genitais, mesmo que sem penetração.

Dados do Ministério da Saúde (MS) apontam que o câncer de colo de útero, que pode ser causado pelo vírus, é responsável pela morte de cerca de 7 mil mulheres por ano no país. O HPV pode provocar, também, verrugas genitais e outros tipos de cânceres, como no pênis e na laringe.

*Com informações da Agência Brasília