Estudante da UnB é presa por tráfico de cogumelos alucinógenos

De acordo com as apurações, os produtos também eram comercializados no campus da UnB - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) foi presa, nesta sexta-feira (13/6), durante uma operação da Polícia Civil (PCDF) que desmontou um esquema de tráfico cibernético de cogumelos alucinógenos e crimes ambientais. A ação, conduzida pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), visava combater a produção, processamento e distribuição de cogumelos contendo psilocibina, uma substância altamente tóxica que pode causar graves danos à saúde e, em casos extremos, ser fatal.

A estudante foi detida no Guará, onde a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão. No local, foram encontradas as drogas em diversas fases de cultivo e processamento, prontas para serem comercializadas. Veja:





A investigação revelou que os entorpecentes eram anunciados e vendidos por meio de redes sociais, utilizando-se de falsas alegações sobre supostos efeitos medicinais dos cogumelos. A oferta indiscriminada mirava especialmente crianças, adolescentes e outros indivíduos vulneráveis.

De acordo com as apurações, postagens em redes sociais indicavam que os produtos também eram comercializados no campus da UnB, o que levou à identificação da estudante como parte do esquema criminoso.

A presa foi autuada por tráfico de drogas, por disseminar espécies que podem causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora ou ecossistemas e por curandeirismo. Se condenada pelos crimes, a estudante pode enfrentar uma pena de até 31 anos de reclusão.