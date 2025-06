Tá solteiro? Aproveite o dia de Santo Antônio e apele para as simpatias

Santo Antônio é um dos mais populares entre os devotos que buscam ajuda no amor. Se ele é mesmo casamenteiro como a crença popular propaga, isso não se sabe.

Mas a fama de desatar os nós e abrir caminhos para os apaixonados faz com que muita gente aproveite o 13 de junho, data em que os devotos prestam homenagens a ele, para praticar rituais cheios de significado.

Só no Brasil, são 81 milhões de solteiros, segundo a pesquisa mais recente do IBGE. Claro que nem todos estão em busca de um relacionamento. Mas se você faz parte do grupo que deseja dividir o edredom; quer abrir os caminhos ou só quer se reconciliar com alguém, a gente dá uma forcinha e traz uma lista de simpatias. Vai que….

Santo Antônio de cabeça para baixo

Pegue uma imagem do santo e coloque-a de cabeça para baixo atrás da porta. Em seguida, diga: "Santo Antônio, traga meu amor, ou te deixo de cabeça para baixo até ele (a) aparecer!" Só o desvire quando seu pedido for atendido.

Moeda no Pé do Santo

Coloque uma moeda no pé de uma imagem de Santo Antônio e faça seu pedido. Quando seu desejo se realizar, doe a moeda para os pobres ou compre pães para distribuir (em homenagem ao santo).

Rosário de Santo Antônio

Compre um rosário ou terço e deixe-o na igreja aos pés do santo por 7 dias. Reze todos os dias: "Santo Antônio, protetor dos enamorados, traga meu amor verdadeiro."

Simpatia do Alfazema

Pegue um ramo de alfazema (erva associada ao santo) e coloque dentro de um saquinho branco. Escreva o nome da pessoa amada (ou "meu amor verdadeiro") e carregue-o com você.

Pão dos pobres (para abrir caminhos)

Compre pães e os ofereça a três pessoas necessitadas, pedindo a Santo Antônio que abra caminhos no amor e na vida.

Água e açúcar para apaziguar as brigas

Misture água com açúcar em um copo e deixe ao lado da imagem do santo por 3 noites. Depois, dê um pouco para a pessoa com quem está brigada (se possível) ou jogue no jardim.

Fita vermelha no Santo

Amarre uma fita vermelha na imagem de Santo Antônio enquanto pede pela reconciliação. Quando o casal se entender, desamarre e agradeça.

Vela de Santo Antônio

Acenda uma vela branca ou marrom (cor do hábito franciscano) e reze: "Santo Antônio, ajudai-me a encontrar a felicidade no amor e na vida. Amém."

Chave do Coração

Compre um chaveiro em forma de coração e coloque-o aos pés do santo por uma noite. Depois, carregue-o com você para atrair um amor sincero.