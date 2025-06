O que disse o homem que invadiu palco e agrediu criança em festa junina

Acusado de agredir um menino de 4 anos durante a apresentação de uma festa junina em uma escola de Vicente Pires, Douglas Filipe declarou à polícia, na delegacia, não ter se lembrado de partir para cima da criança. O crime ocorreu na tarde deste domingo (15/6), no Colégio Liceu, em Vicente Pires, e foi registrado por testemunhas.

Em depoimento prestado na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), Douglas disse que o filho estuda na mesma sala da criança vítima, na unidade do colégio no Guará. Disse que há meses o filho reclama que o aluno o agredia. Numa das ocasiões, Douglas contou ter buscado o filho na escola e, no trajeto, ele estava chorando.

Segundo o agressor, durante a apresentação da turma, Douglas relatou que a criança enfiou o dedo no olho do filho. O homem relatou ter ficado transtornado e “não se lembra de ter pulado o alambrado”. No entanto, as imagens gravadas por testemunhas são nítidas.

O vídeo mostra a turma dançando, quando Douglas invade o palco e parte para cima da criança. O menino chega a cair e é agredido. Ao tentar sair do palco, o suposto pai do menino agredido e outros homens cercam o homem e o golpeiam com um chute, na tentativa de impedi-lo de fugir. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. O autor foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Posicionamento

Em nota, a escola lamentou o ocorrido e informou que a família do aluno decidiu por retirar a criança da escola. Veja nota na íntegra:



“Durante o evento, um responsável agrediu fisicamente uma criança de nossa escola.

Um ato de violência que nos choca, nos entristece e, sobretudo, nos revolta. Não há espaço para atitudes como essa em nossa comunidade escolar. O que aconteceu é inaceitável, inadmissível e absolutamente contrário a todos os valores que defendemos diariamente: o respeito, o cuidado e a proteção de cada aluno. Diante da situação, nossa equipe agiu de forma imediata e responsável. A Polícia Militar foi acionada prontamente, esteve presente na escola e realizou a detenção do agressor, que foi conduzido pelas autoridades para os procedimentos cabíveis. Por decisão da instituição, a família envolvida não seguirá mais vinculada ao Colégio Liceu. Essa medida é um posicionamento claro e definitivo: nossa escola não compactua e jamais compactuará com qualquer forma de violência. Sabemos o quanto este episódio abalou profundamente a comunidade escolar. Desde o ocorrido, temos recebido inúmeras manifestações de apoio e solidariedade de famílias que, assim como nós, repudiam esse tipo de comportamento e reforçam a importância de manter um ambiente seguro, acolhedor e saudável para todas as crianças. Além das providências já tomadas, informamos que estamos adotando novas medidas preventivas. Entre elas, a contratação de segurança adicional para o bloco da Educação Infantil, reforçando ainda mais a proteção aos nossos alunos e garantindo a tranquilidade das famílias. Seguiremos firmes em nossa missão de educar, proteger e cuidar. Sabemos que a confiança das famílias é o que nos fortalece e, mais do que nunca, estamos unidos no propósito de garantir que nossa escola seja sempre um espaço de segurança, amor e respeito. Desde o início do ano meu filho vem sofrendo consecutivas (bullying) agressões por parte de um colega. Por diversas vezes procuramos o corpo docente da escola, onde o mesmo, se comportou de forma omissa e conivente”.