Avanços na mobilidade urbana sustentável

Ibaneis comentou sobre secretários do DF durante almoço do LIDE - (crédito: Ed Alves)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou ontem de almoço-debate do grupo Lide com políticos e empresários do setor automobilístico do DF. Na ocasião, o chefe do Executivo destacou as medidas adotadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para incentivar a diminuição na emissão de poluentes, como isenção de IPVA para carros elétricos e híbridos, incentivos para taxistas e frota elétrica de ônibus. O palestrante do dia foi vice-presidente sênior e head de marketing da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, que elogiou e chamou de pioneiras e vanguardistas as políticas públicas do DF em favor da mobilidade sustentável.

Ibaneis anunciou que, até o fim deste ano, 100% dos ônibus que circulam no Plano Piloto serão elétricos. "Isso vai servir de piloto para que, em breve, todas as linhas de ônibus na renovação que vai ser feita daqui alguns anos seja elétrica no DF", disse.

O governador lembrou ainda que, recentemente, o GDF fez um acordo com o Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal criando uma linha de crédito especial para que todos eles possam adquirir veículos elétricos. O financiamento contará com três meses de carência a partir da assinatura do contrato, taxa de juros de 1,75% ao mês, e prazo de pagamento de até oito anos, equivalente à garantia média das baterias dos veículos elétricos. "Estamos trabalhando para ter toda a frota de transporte do DF eletrificada. Esperamos, até o início do próximo semestre, tratar com os aplicativos também", afirmou.

O executivo da BYD salientou a relevância destas políticas para o desenvolvimento do Brasil. "O DF desponta no país. Eu quero aqui registrar o comprometimento do governador Ibaneis e o quanto essa política foi importante para que a gente possa se aprofundar numa inovação tecnológica", enfatizou Baldy. "Essa inovação já é realidade em países como a China, que detém quase 33% de participação do mercado automobilístico global. Hoje, há uma mudança climática e sustentável, uma redução muito expressiva de poluentes", acrescentou.

Atualmente, o DF tem cerca de 130 pontos de recarga de veículos elétricos (eletropostos). A frota de veículos da capital ultrapassa 1,2 milhão de carros, sendo pouco mais de 32 mil da categoria eletrificada. Em 2022, foram 4.612 híbridos e 895 elétricos vendidos. Em 2024, o número subiu para 18.950 híbridos e 9.495 carros elétricos. Neste ano, os dados já apontam 12.276 híbridos e 5.927 carros elétricos vendidos até o momento.

Presidente do Lide, o empresário Paulo Octávio ressaltou a importância de se discutir a preservação do meio ambiente aliada ao desenvolvimento industrial. "A indústria automobilística segue um movimento muito importante de preservação do meio ambiente", declarou. "O DF hoje é a unidade federativa que mais está incentivando a questão dos carros elétricos".