Diego Amorim, cidadão honorário de Brasília

O jornalista Diego Amorim foi agraciado, ontem, com o título de Cidadão Honorário de Brasília, em uma cerimônia realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A honraria reconhece sua trajetória profissional e sua contribuição social à capital federal, onde construiu sua carreira marcada por dedicação ao jornalismo e à população local.

"Antes de decidir se você gosta ou não de Brasília, é preciso compreender essa cidade diferente de todo o resto do mundo. E eu decidi que eu amo Brasília", afirmou o piauienese, que é diretor executivo da Novabrasil Brasília.

O título de Cidadão Honorário é destinado a pessoas não nascidas em Brasília que tenham praticado atos e serviços de relevante interesse em favor da população. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por unanimidade pelos deputados.

O deputado Wellington Luiz, responsável pela iniciativa, exaltou o trabalho e a dedicação de Diego Amorim: "Tive o orgulho e a felicidade de conhecê-lo. Ele no jornalismo e eu na política, e passei a admirá-lo por tudo que ele fez para Brasília. Você faz isso de uma maneira muito exemplar. Eu e os 23 colegas decidimos, de maneira unânime, conceder-lhe a mais importante comenda."

Compuseram a mesa da cerimônia, além de Wellington Luiz, o primeiro vice-presidente do TJDFT, Roberval Belinati; os distritais Paula Belmonte e Chico Vigilante, o fundador do Grupo Thathi, Chaim Zaher; a diretora de Redação do Correio, Ana Dubeux; padre João de Pádua. A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou e discursou ao fim da cerimônia.