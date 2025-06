Shopping promove Feira de Adoção de Pets para quem quer um novo amigo

A ação gratuita é uma parceria do shopping com protetores locais - (crédito: Reprodução/ Freepik )

Neste sábado (21/6), o DF Plaza Shopping abre as portas para uma iniciativa que aquece o coração: a Feira de Adoção de Pets. Das 11h às 17h, na área externa do piso térreo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer diversos animais que buscam um lar cheio de amor e cuidado.

A ação, totalmente gratuita, é uma parceria do shopping com protetores locais e tem como objetivo incentivar a adoção responsável e conscientizar sobre os benefícios de acolher um animalzinho em casa. Mariane Moura, coordenadora de marketing do DF Plaza Shopping, destaca a importância da feira: "Nossa missão é promover momentos que conectem pessoas e causas. A Feira de Adoção é uma oportunidade única para quem deseja abrir o coração e transformar a vida de um pet. Além disso, reforçamos nosso compromisso com a comunidade, estimulando a adoção consciente e o cuidado com os animais", afirma.

Serviço

Feira de Adoção de Pets

Quando: sábado (21/6)

Local: DF Plaza Shopping — Águas Claras (Rua Copaíba, lote 1, área externa, piso térreo)

Horário: das 11h às 17h