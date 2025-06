Restaurante em Águas Claras tem princípio de incêndio

Um princípio de incêndio no restaurante Dona Jú Cozinha e Bar, em Águas Claras, mobilizou o Corpo de Bombeiros (CBMDF) na manhã deste domingo (22/6). Em um vídeo cedido ao Correio, é possível ver fumaça saindo do telhado do local e funcionários, com extintores de incêndio, tentando controlar a situação.

Ao Correio, o estabelecimento informou que já está funcionando normalmente. Segundo a equipe, a ocorrência foi causada por uma fumaça que saiu da chaminé da churrasqueira. “Por precaução, chamamos os bombeiros, mas está tudo certo. Já estamos com as portas abertas e com clientes na casa”, afirmou o restaurante.

O local foi vítima de um incêndio em setembro de 2021, quando o fogo destruiu o estabelecimento. À época, um incêndio de grandes proporções se alastrou pela área do restaurante, atingindo o piso inferior e superior.