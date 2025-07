Presos dois homens acusados de roubo em casa do Lago Sul

10ª DP prende dupla que cometeu roubo em residência do Lago Sul. - (crédito: PCDF/Divulgação)

Dois homens foram presos acusados de roubo em uma residência do Lago Sul. Segundo as investigações, os criminosos invadiram, em outubro de 2024, uma casa na QI 25, no Lago Sul, e roubaram objetos de valor, como jóias, e fugiram em uma BMW, pertencente aos moradores. O veículo e alguns objetos pessoais foram recuperados em Samambaia.

Armados e encapuzados, os suspeitos abordaram o morador, de 35 anos, com violência, causando lesões na cabeça, costelas e rosto, além de trancá-lo dentro do armário de um dos cômodos da residência, sob ameaça de morte.

Os criminosos, de 28 e 30 anos, foram localizados na madrugada desta quinta-feira (10/7), durante uma operação da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), com o apoio operacional da equipe da Divisão de Operações Aéreas (DOA). Durante a ação, o homem de 28 anos foi capturado com auxílio do helicóptero da corporação, pois estava escondido em um buraco feito em um dos telhados da vizinhança. Um terceiro acusado segue foragido.