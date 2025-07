Testemunhas e vítima de abordagem policial na 112 Norte são ouvidas; vídeo

Testemunhas da abordagem violenta de dois policiais civis do Distrito Federal, na Asa Norte, foram ouvidas nesta quinta-feira (17/7), na corregedoria da Polícia Civil.

Elas presenciaram quando dois agentes da Delegacia da Criança e do Adolescentes (DCA), desferiram socos e deram um “mata-leão” no publicitário Diego Torres Machado de Campos, 42 anos, enquanto o filho dele, de apenas 5 anos, assistia a tudo dentro do carro. Veja o momento da abordagem:

Enquanto isso, na segunda-feira (14/7), promotores do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), ouviram o relato de Diego Torres sobre os fatos ocorridos em 7 de julho, na quadra 112 Norte.

Além da conduta agressiva, populares que testemunharam os fatos disseram que os agentes da DCA deixaram o filho do publicitário sozinho, com estranhos, enquanto o levavam para a delegacia.