GDF pede ajuste orçamentário para nomear policiais

O secretário de Economia, Ney Ferraz, enviou um ofício aos ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento pedindo uma adequação na Lei Orçamentária Anual (LOA) para que seja possível nomear 1,2 mil policiais militares e 700 policiais civis, com um impacto de R$ 146 milhões a mais na folha de pagamento deste ano das corporações.

Carência de pessoal

Ferraz solicitou a adequação no orçamento depois que as corporações apresentaram informações relacionadas à "carência de pessoal", de acordo com o documento. Para a PCDF, a previsão é nomear 600 agentes, 50 delegados e 50 agentes de custódia. Na PMDF, a ideia é incorporar 1,2 mil soldados, 35 oficiais de saúde e 49 oficiais.

Promessa do governador

À coluna, o secretário de Economia afirmou que outro motivo para o encaminhamento do pedido é o cumprimento da promessa feita pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), de nomear quase 2 mil policiais em novembro. "A recomposição dos quadros das polícias com novas nomeações faz parte desse projeto de governo que visa a contínua melhoria da qualidade de vida das 35 regiões administrativas do DF", pontuou Ney Ferraz.

Normas do direito em debate

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) vai sediar o seminário "Sete Anos da Nova LINDB: Balanço e Desafios para o Estado Brasileiro", em 26 de agosto, das 8h30 às 17h. O evento, que é organizado pelas principais entidades do sistema Tribunais de Contas, vai debater os efeitos da Lei nº 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Entre os principais temas que serão debatidos no evento estão a fundamentação das decisões administrativas, a responsabilização de agentes públicos, o erro grosseiro, os acordos substitutivos e o papel do controle no Estado contemporâneo.

Audiência pública

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vai realizar, em 26 de agosto, uma audiência pública para tratar sobre as políticas para a população em situação de rua na capital do país. O encontro será uma oportunidade para que a sociedade civil, gestores públicos e pessoas impactadas pela realidade das ruas possam dialogar, apresentar sugestões e fortalecer o controle social sobre essa política pública essencial.

Engajamento coletivo

No último dia da Campanha do Agasalho Solidário, secretarias do GDF se reuniram para fazer a última grande ação. O resultado, mais de 17 mil peças — entre cobertores, roupas e lençóis — foram arrecadadas. Entre os participantes da doação, estavam a primeira-dama do DF, Mayara Noronha; o secretário de Relacões Internacionais, Paco Britto; o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar; a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes.

Ode a Legião Urbana

Capital do rock nacional, Brasília será palco do musical Como é que se diz eu te amo, em 9 e 10 de agosto. Com apoio do Correio, o espetáculo é uma explosão de juventude, amor e canções inesquecíveis da Legião Urbana, banda que marcou gerações nos anos 1980 e 1990. Ambientado em 1999, o espetáculo narra a história de um grupo de jovens no último ano do ensino médio, em plena efervescência de descobertas, sonhos e afetos. A montagem tem texto de Leonardo Corrêa e reúne 19 artistas em cena, entre atores e músicos, com banda ao vivo, coreografias originais e mais de 30 clássicos da banda liderada por Renato Russo com arranjos inéditos, como Tempo perdido, Eduardo e Mônica, Que país é esse e tantos outros.

Saindo do papel

Durante uma reunião na última semana com o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar, o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Fernando Leite, informou que a licitação para o início das obras do novo 6º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), apelidado como Batalhão dos Poderes, foi concluída. O investimento previsto é de, aproximadamente, R$ 62 milhões. "Estamos fortalecendo a segurança pública da capital do Brasil, valorizando nossa tropa e preparando melhor a nossa cidade para os desafios do presente e do futuro", escreveu Avelar nas redes sociais.

Pós-graduação

Em parceria com a Faculdade do Centro de Mediadores, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou mais uma edição de seu programa de bolsas integrais para o curso de pós-graduação em Mediação de Conflitos. A iniciativa disponibilizará 20 novas bolsas destinadas a defensores públicos, servidores e estagiários de pós-graduação da instituição, lotados na Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz (Semed/DPDF). As atividades serão realizadas presencialmente, com datas e horários definidos previamente pela instituição, no período de 25 de agosto de 2025 a 31 de janeiro de 2026.

Primeira infância é prioridade

A deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) elogiou reportagem do Correio sobre a ampliação dos chamados "gastos sociais" voltados para as crianças. Ao comentar o tema, a parlamentar propôs uma mudança de perspectiva. "Quando o assunto é primeira infância, prefiro outro termo: investimento", comentou à coluna. Autora de nove proposições relacionadas ao tema, nos tempos de Câmara dos Deputados, ela defende que as crianças sejam tratadas como prioridade de Estado. "É preciso garantir orçamento, planejamento e ações concretas", disse.