Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$36 milhões

O novo valor da Mega-Sena tem movimentado as casas lotéricas de todo o Brasil. O prêmio, que acumulou novamente, chegou a R$36 milhões e fez muitos brasilienses apostarem na própria sorte para levar para casa o prêmio milionário. As apostas podem ser feitas até as 19h desta quinta-feira (24/7), em casas lotéricas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa.

Evaldo Alves, de 51 anos, sonha em realizar sua cirurgia de correção na retina (foto: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

Evaldo Alves, de 51 anos, está desempregado por conta de alguns problemas na visão, mas está sempre jogando na loteria. “Minha saúde está meio prejudicada, mas agradeço a Deus por estar vivo e poder levantar da cama todos os dias. Sobre a loteria, sempre faço minha fezinha, já ganhei R$1,8 mil na Lotofácil. Se eu ganhasse a Mega-Sena, iria fazer a cirurgia na minha retina para reparar a vista, depois iria doar uma parte para alguma instituição de caridade ou escola. E com o dinheiro que sobrasse, iria voltar para o Nordeste e comprar uma roça.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Stephanie Torres, 35 anos, é professora na educação básica e também possui esperança de ganhar o prêmio (foto: Marcelo Thompson Flores/CB/DA Press)

Stephanie Torres, 35 anos, é professora na educação básica e moradora de Taguatinga e também está sempre com a esperança de ganhar os milhões sorteados na Mega-Sena. “Se eu ganhasse, com certeza iria comprar uma casa e investir na loja de carros do meu marido. Também iria viajar bastante, Europa, Ásia, Oriente Médio, conhecer o mundo.

Como apostar

A Mega-Sena paga o prêmio principal para quem acertar os seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogador deve marcar de seis a 20 números do volante, podendo também optar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).